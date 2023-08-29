"عروس داعش" تكشف مواقع ذهب "طائفة الموت" وتحذير من إعادة استخدامه

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت ديلي إكسبريس، في تقرير ترجمته الخليج 365، أن "داعش تم تدميره في عام 2019، لكنها عادت للظهور مرة أخرى في السنوات الأخيرة".

وأضافت، أن "فتاة سابقة في داعش تزعم أنها تعرف أين أخفت طائفة الموت أكثر من (20 مليون جنيه إسترليني من الذهب) في الصحراء السورية".



وذكرت الحصيفة البريطانية، أن "المرأة، التي لم يتم الكشف عن هويتها حفاظًا على سلامتها، كانت متزوجة ذات يوم من رجلين، وكلاهما إرهابيان رفيعا المستوى في تنظيم داعش".

وتابعت إكسبريس: "الآن، في سلسلة من الرسائل إلى المخرج أندرو دروري، تدعي العضوة السابقة المسجونة في داعش، والتي تخلت منذ ذلك الحين عن المنظمة، أنها يمكن أن تقود المحققين إلى الذهب".

وأشارت الصحيفة البريطانية الى، أن "ادعاءات والدة الطفل تلك التي أدلى بها أحد أقارب زعيم الإرهاب المقتول أبو بكر البغدادي في عام 2019 تتكرر".

وبينت: "بعد مقتل البغدادي في غارات جوية لقوات التحالف، قال محمد علي ساجيت، ابن عم زعيم داعش، إنه وغيره من القادة سيدفنون ما قيمته ملايين الجنيهات من الدولارات المنهوبة والذهب والفضة في الصحراء".

وذكرت الصحيفة: "تم تدمير داعش إلى حد كبير في عام 2019 من خلال هجوم الحلفاء الأكراد والعراقيين والغربيين، لكن الشبكة الإرهابية شهدت انتعاشًا في الأشهر الأخيرة وتحاول تحرير آلاف المقاتلين المحتجزين في سوريا".

واردفت بالقول: "يخشى أن يتم استخدام أي مبالغ مالية لدى المجموعة للمساعدة في تمويل الفظائع الجديدة".

وقال الصحفي أندرو دروري، مؤلف كتاب Trip Hazard، إنه يعتقد أن مصدره في المعسكر ربما يعرف أين يختبئ بعض ملايين داعش.