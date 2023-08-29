انت الان تتابع خبر توضيح من القضاء بشأن "أراضي الجادرية".. أوامر قبض بحق 8 أشخاص هذه أسماؤهم والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء في بيان ورد لـ الخليج 365، أنه "بعد لقاء رئيس المجلس فائق زيدان بعدد من المواطنين من اهالي منطقة الكرادة/ الجادرية والاستماع الى تفاصيل الاشكالية الخاصة بالاراضي العائدة لهم بينت رئاسة محكمة استئناف بغداد الرصافة أنه تم تكليف احد القضاة المختصين لاجراء الكشف على قطع الاراضي موضوع الشكوى وتبين أنها ملك شائع يملك فيها المشتكون حصص فيها مع شركاء أخرين باع قسم منهم حصته الى عدد من المواطنين".وأضاف انه "بعد اكمال الاجراءات المطلوبة تم اصدار أوامر قبض بحق المشكو منهم كل من (سلمان محمد حسين الحلو وضياء كريم شحين الحلفي ومحمد حسين علي الجنابي والمعتصم بالله داود سلمان) و(صفاء اللامي ووليد الكبيسي وعباس وحسين ولدي حميد البرزنجي)".

وأشار الى، "اصدار امر استقدام بحق اخرين يشغلون مناصب وظيفية وقد حضر قسم منهم من تلقاء نفسه بعد تبليغه بالاستقدام الى المحكمة المختصة وتم تدوين اقواله واخلي سبيله بكفالة مؤقتا لحين اكمال التحقيق"، لافتا الى "الايعاز الى مركز الشرطة المختصة لمتابعة تنفيذ مذكرات القبض الصادرة بحق المشكو منهم لاستكمال اجراءات التحقيق".