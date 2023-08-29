انت الان تتابع خبر اتفاق عراقي تركي على تفعيل اللجان المشتركة وزيادة حجم التبادل التجاري والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365 أن "اجتماعاً مشتركاً عقد اليوم بين وزارة التجارة والقطاع الخاص العراقي والوفد التركي في مقر الوزارة لإجراء مباحثات في سبل تطوير وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وتذليل العقبات بينهما وبما يخدم مصلحة البلدين الجارين"، مبينة أن "وزير التجارة أثير الغريري ترأس المباحثات عن الجانب العراقي وترأسها عن الجانب التركي نظيره التركي عمر بولات بحضور عدد من ملاكات الوزارة المتقدمة ورئيس الغرف التجارية وعدد من رجال الأعمال الأتراك".وأضافت أن "الجانبين اتفقا على تفعيل اللجان المشتركة والاتفاقات الموقعة بينهما وتذليل العقبات وزيادة حجم التبادل التجاري وتعزيز الاستثمارات المشتركة".

وأكد الغريري، خلال اللقاء، وفقاً للبيان أن "هناك توجيهاً من رئيس مجلس الوزراء بتذليل جميع العقبات التي تقف أمام تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارية مع الجانب التركي وتوفير بيئة الأعمال وزيادة حجم التبادل التجاري لآفاق رحبة تترجم على أرض الواقع وبما يخدم المصالح المشتركة".

ولفت إلى "أهمية دخول الشركات التركية في المشاريع الاستثمارية بمجال الصناعات والخدمات والمجالات الأخرى التي يحتاجها السوق العراقي والتي تنمي وتطور العلاقات وترفع حجم التبادل التجاري تماشياً مع توجهات الحكومة في هذا الجانب"، موضحاً أن "الشركات التركية المسجلة في العراق هي الأعلى بين الدول وسنكون جادين في تقديم التسهيلات وتذليل العقبات وترجمة العمل المشترك والاتفاقات الموقعة على أرض الواقع والتي تخدم مسيرة العلاقات الثنائية بين العراق وتركيا".

من جانبه، أكد وزير التجارة التركي عمر بولات "عزم بلاده على رفع العلاقات التركية العراقية إلى مستويات أعلى في مختلف المجالات وعلى رأسها التجارة، والاستثمار، والمقاولات، والتباحث في سبل تطوير العلاقات الثنائية، والخطوات الملموسة التي من الممكن اتخاذها لتعزيز التجارة والاستثمارات المتبادلة بين أنقرة وبغداد".