انت الان تتابع خبر احباط عملية بيع طفل من قبل والديه في بغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الوكالة في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية، وبأشراف مباشر من قبل وكيل الوزارة لشؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية المتضمنة ملاحقة عصابات الجريمة المنظمة المختصة في الاتجار بالبشر، رصدت مصادر مفارز وكالة الاستخبارات المختصة بمكافحة الجريمة المنظمة ضمن محافظة بغداد، معلومات دقيقه عن قيام رجل وامرأة بعرض طفلهم للبيع مقابل ٢٠ مليون دينار".وأضافت انه "تم تشكيل فريق عمل لمتابعة وتدقيق المعلومات الواردة وبعد استكمال التحريات اللازمة واستحصال الموافقات القضائية، حيث تمكنت مفارزنا المختصة بمكافحة الجريمة المنظمة وبكمين محكم من احباط عملية بيع الطفل والقاء القبض على الرحل والمرأة".

واوضحت الى انه "ولدى التحقيق معهم تبين انهم والدي الطفل واعترفوا صراحة قيامهم بعرض طفلهم بمبلغ ٢٠ مليون دينار"، مشيرة الى انه "احيل الجناة الى الجهات المعنية لينالوا جزائهم العادل".

واهابت الوكالة، بحسب البيان، "بالمواطنين الكرام بضرورة الابلاغ على جميع الخارجين عن القانون".

