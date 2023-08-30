انت الان تتابع خبر لمدة 4 أيام.. محافظة عراقية تُعطل الدوام الرسمي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر اعلام المحافظة، في بيان ورد لـ الخليج 365، أنه "من أجل اتاحة الفرصة لأهلنا في محافظة واسط لأداء مراسم الزيارة أو تقديم الخدمات للزائرين، تقرر تعطيل الدوام الرسمي في محافظة واسط اعتباراً من يوم الأحد 3 أيلول 2023 ولغاية يوم الخميس 7 أيلول".



وأضاف، أن "العطلة لا تشمل المصارف والدوائر التي يرتبط عملها بمراسم الزيارة".