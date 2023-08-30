انت الان تتابع خبر أربيل تتحدى الصيف بأجواء شتوية.. امطار غزيرة وعواصف رعدية (فيديو) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وبحسب مقطع فيديو، فإن محافظة أربيل شهدت أجواء شتوية من خلال تساقط امطار غزيرة وعواصف رعدية، رغم ارتفاع درجات الحرارة.

وسجلت محافظة أربيل، اليوم الأربعاء، درجات حرارة مرتفعة بلغت 40 درجة، بحسب هيئة الأنواء الجوية



وفي وقت سابق من أمس الثلاثاء، كشف المتنبئ الجوي صادق عطية، عن حالة الطقس في عموم العراق خلال اليوم.

وقال عطية في تدوينة تابعتها الخليج 365، إن "عواصف رعدية متوقعة مع فرص لهطول زخات أمطار متفرقة تشمل مناطق من نينوى ودهوك وشمال اربيل وشمال غرب الانبار نهار هذا اليوم والليلة".

وأضاف: "تمتد غدا لتشمل امطار خفيفة كل من كركوك والسليمانية وشمال صلاح الدين".

وكانت هيئة الأنواء الجوية، قد توقعت حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما اشارت الى تساقط للأمطار وتصاعد للغبار.

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "طقس البلاد ليوم الأربعاء في المنطقتين الوسطى والجنوبية سيكون صحواً، فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية صحواً وغائماً جزئياً في أقسامها الشرقية مع تساقط امطار خفيفة في أقسامها الجبلية، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في الاقسام الوسطى والشمالية، في حين ستنخفض قليلاً عن اليوم السابق في القسم الجنوبي من البلاد".

وأشارت الى، أن "طقس يوم الخميس في المنطقتين الوسطى والجنوبية سيكون صحواً، فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية صحواً مع بعض الغيوم، أما درجات الحرارة فسترتفع قليلاً عن اليوم السابق في الاقسام الوسطى والشمالية، وتكون مقاربة لليوم السابق في القسم الجنوبي من البلاد".

وتابعت الهيئة أن "طقس يوم الجمعة في المنطقتين الوسطى والجنوبية سيكون صحواً، فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية صحواً مع بعض الغيوم، أما درجات الحرارة فسترتفع قليلاً عن اليوم السابق في الاقسام الوسطى والشمالية، وتكون مقاربة لليوم السابق في القسم الجنوبي من البلاد".

ولفتت إلى أن "طقس البلاد ليوم السبت المقبل في المنطقتين الوسطى والجنوبية سيكون صحواً، فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً عن اليوم السابق في عموم البلاد".