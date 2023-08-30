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مصرف حكومي يقرر شمول ذوي المهن الطبية بالقروض

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بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي للمصرف في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "مدير عام مصرف الرشيد محمد سمير وجه المصرف تعليماته لشمول ذوي المهن الطبية ممن لم يحصلو على فرصة التعيين بقروض المهن الطبية والتي تتراوح ما بين (١٥-١٠٠) مليون دينار عراقي بمدة (٥) سنوات وبفائدة (٥٪؜)".

وأشار البيان الى ان " التعليمات نصت ان منح القرض لأغراض فتح عيادة او مذخر مستلزمات طبية ومختبرات تحليلات والصيدليات"، مبينا ان "يتم ترويج الطلب من خلال فروع المصرف في بغداد والمحافظات".
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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