انت الان تتابع خبر وزيرة الاتصالات تكشف للسومرية مخرجات استضافتها بالبرلمان.. ماذا عن أسعار "كارتات الرصيد"؟ والان مع التفاصيل
وأضافت، أن "تحديد أسعار كارتات رصيد الهاتف النقال ليست من اختصاص الوزارة؛ لان شركات الهاتف مرخصة من قبل هيئة الاعلام والاتصالات ونحن لا نستطيع محاسبتهم، أي بمعنى كل ما يخص الهاتف النقال فهو متعلق بالهيئة ولا يخص الوزارة".
وبشأن إطلاق خدمة الجيل الخامس، بينت الياسري، أن "البرنامج الحكومي كان يتضمن عمل دراسة استشارية لإطلاق مشغل وطني وخدمة الجيل الخامس، حيث تم إكمال الدراسة بموعدها المحدد، وتم رفعها الى مجلس الوزراء"، لافتة الى أن " القرار يجب ان يصدر من المجلس نفسه، فضلا عن معرفة رأي هيئة الاعلام، والان ننتظر موقف الطرفين".
اما فيما يخص ديون الشركات، ذكرت وزيرة الاتصالات، أن "الوزارة وجدت ديون متراكمة على بعض شركات الهاتف النقال، لم يتم محاسبتهم سابقاً، فمضينا بتوجيه إنذارات وطالبات وحجز أموال لاسترجاع الديون وبدأت بعض الشركات بتسديد ديونها".
وفي وقت سابق من اليوم، استضافت لجنة التخطيط الاستراتيجي النيابية، وزيرة الاتصالات، هيام الياسري، لبحث جملة من الملفات.