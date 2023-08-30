انت الان تتابع خبر وزيرة الاتصالات تكشف للسومرية مخرجات استضافتها بالبرلمان.. ماذا عن أسعار "كارتات الرصيد"؟ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الياسري في حديث خصت به الخليج 365، إن "لجنة التخطيط الاستراتيجي النيابية، استضافتني، داخل مجلس النواب"، مبينة أن "الاستضافة منتجة وجيدة جداً؛ لأنه من خلال أسئلة النواب ومراجعة البرنامج الحكومي، وضحنا الكثير عن عمل الوزارة وخططها الاستراتيجية والمشاكل التي تواجهها، بالإضافة الى الخطة المعمول بها وطرقنا في حلحلة هذه المشاكل ودعم القطاع الخاص وكيفية معالجة المشاريع المتلكئة وكيفية النهوض بمستوى الخدمة ومواهبة التطور التكنولوجي".وأضافت، أن "تحديد أسعار كارتات رصيد الهاتف النقال ليست من اختصاص الوزارة؛ لان شركات الهاتف مرخصة من قبل هيئة الاعلام والاتصالات ونحن لا نستطيع محاسبتهم، أي بمعنى كل ما يخص الهاتف النقال فهو متعلق بالهيئة ولا يخص الوزارة".

وبشأن إطلاق خدمة الجيل الخامس، بينت الياسري، أن "البرنامج الحكومي كان يتضمن عمل دراسة استشارية لإطلاق مشغل وطني وخدمة الجيل الخامس، حيث تم إكمال الدراسة بموعدها المحدد، وتم رفعها الى مجلس الوزراء"، لافتة الى أن " القرار يجب ان يصدر من المجلس نفسه، فضلا عن معرفة رأي هيئة الاعلام، والان ننتظر موقف الطرفين".

اما فيما يخص ديون الشركات، ذكرت وزيرة الاتصالات، أن "الوزارة وجدت ديون متراكمة على بعض شركات الهاتف النقال، لم يتم محاسبتهم سابقاً، فمضينا بتوجيه إنذارات وطالبات وحجز أموال لاسترجاع الديون وبدأت بعض الشركات بتسديد ديونها".

وفي وقت سابق من اليوم، استضافت لجنة التخطيط الاستراتيجي النيابية، وزيرة الاتصالات، هيام الياسري، لبحث جملة من الملفات.

