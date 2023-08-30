انت الان تتابع خبر تحذيرات من استغلال مشاريع الموازنة في الانتخابات المحلية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - يجمع الكثيرون على وجود حالات استغلال سياسي في كل دورة انتخابية يشهدها البلد، هذه المرة تزامن انطلاق المشاريع الخدمية في المحافظات مع قرب اجراء الانتخابات المحلية، امرٌ قد يجعل المشاريع عرضة للاستغلال من قبل الاحزاب المتنفذة لتسويق نفسها، ولهذه الاسباب يحذر نواب من تلك الاساليب الدعائية .



ولضمان سلامة المشاريع من استخدامها في الدعاية الانتخابية، ستكون للبرلمان اليات متعددة لمراقبة تنفيذ مشاريع الموازنة بالشكل السليم .