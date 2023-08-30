أستون فيلا يتوصل لاتفاق لضم أحد نجوم برشلونة

وذكرت صحيفة "سبورت" الكتالونية، ان "أستون فيلا تمكن من إقناع برشلونة باستعارة المدافع الفرنسي كليمينت لينجليت، رغم أن النية كانت بيعه".

وأضافت الصحيفة، أن "ضيق الوقت وتمسك اللاعب بالبقاء في أوروبا، أجبرا برشلونة على قبول عرض أستون فيلا، باستعارة اللاعب لمدة موسم".



وحاول النصر السعودي، شراء لينجليت من صفوف برشلونة، لكن اللاعب رفض العرض وقرر البقاء في أوروبا.

وأشارت الصحيفة، إلى أن "أستون فيلا سيتكفل ب75% من راتب لينجليت، بينما سيدفع برشلونة الربع المتبقي، طوال مدة الإعارة".

ومن المقرر أن تنخفض فاتورة أجور برشلونة بشكل كبير، الأمر الذي سيتيح له التعاقد مع البرتغالي جواو كانسيلو.

