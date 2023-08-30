الارشيف / اخبار العالم / اخبار العراق

محاولة أخيرة.. خطوة جديدة للاتحاد السعودي لضم محمد صلاح

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر محاولة أخيرة.. خطوة جديدة للاتحاد السعودي لضم محمد صلاح والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-466291-638290019545479439.jpg

2023-08-30 | 16:18

محاولة أخيرة.. خطوة جديدة للاتحاد السعودي لضم محمد صلاح

306 مشاهدة

قام نادي اتحاد جدة السعودي لكرة القدم، بخطوة جديدة من أجل الحصول على خدمات النجم المصري محمد صلاح جناح فريق ، قبل نهاية الميركاتو الصيفي الحالي.
وكتب الصحفي الإيطالي رودي جاليتي، الذي يعمل في شبكة "سكاي سبورت الإيطالية"، عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، أن الاتحاد السعودي أرسل وفدا إلى ليفربول من أجل التعاقد مع محمد صلاح.

وقال جاليتي أن مسؤولي نادى الاتحاد سيحاولون إقناع ليفربول ومديره الفني يورغن كلوب، بالتخلي عن محمد صلاح، وسيتم زيادة العرض المقدم لشراء النجم المصري، الذي تم إرساله بالفعل (أكثر من 100 مليون دولار) كمحاولة للإقناع.

Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
>> انضم الى السومرية على فايبر ليصلك كل جديد، أنقر هنا
الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

Advertisements

قد تقرأ أيضا