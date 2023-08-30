محاولة أخيرة.. خطوة جديدة للاتحاد السعودي لضم محمد صلاح

وكتب الصحفي الإيطالي رودي جاليتي، الذي يعمل في شبكة "سكاي سبورت الإيطالية"، عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، أن الاتحاد السعودي أرسل وفدا إلى ليفربول من أجل التعاقد مع محمد صلاح.

وقال جاليتي أن مسؤولي نادى الاتحاد سيحاولون إقناع ليفربول ومديره الفني يورغن كلوب، بالتخلي عن محمد صلاح، وسيتم زيادة العرض المقدم لشراء النجم المصري، الذي تم إرساله بالفعل (أكثر من 100 مليون دولار) كمحاولة للإقناع.

