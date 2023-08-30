انت الان تتابع خبر مدريد مطوق بالأزمات قبل قرعة الأبطال والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ويسعى ريال صاحب الرقم القياسي في التتويج بالكأس ذات الأذنين 14 مرة، لنسيان أزماته قبل خوض المعترك الأوروبي.

ورغم أن ريال مدريد يسير بشكل مميز في الليجا، وحقق العلامة الكاملة بثلاث انتصارات في أول 3 جولات، لكنه يعاني من أزمات واضحة.



*لعنة الإصاباتضربت لعنة الإصابات، ريال مدريد، في 3 عناصر رئيسية، عقدت من وضع الفريق الذي يطمح للقتال على كل الألقاب هذا الموسم.

البداية كانت بالحارس البلجيكي تيبو كورتوا، الذي تعرض لإصابة بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي لركبته اليسرى، وسيغيب عن الموسم بأكمله.

ولذلك قرر ريال مدريد، الذهاب إلى السوق بشكل اضطراري، وتعاقد مع الحارس كيبا على سبيل الإعارة من صفوف تشيلسي.

ولم تستغرق الضربة الثانية، وقتا طويلا، حتى تعرض إيدير ميليتاو للإصابة في المباراة الافتتاحية بالليجا خلال مواجهة أتلتيك بيلباو بنفس إصابة كورتوا (تمزق في الرباط الصليبي الأمامي لركبة القدم اليسرى).

أما الضربة الثالثة طالت فينيسيوس جونيور نجم الميرنجي، بإصابة في العضلة ذات الفخذين بالقدم اليمنى، وسيغيب لمدة 6 أسابيع.

ولا يمكن نسيان إصابة الوافد الجديد التركي أردا جولر في غضروف الركبة اليمنى، ولم يلعب أي دقيقة بقميص الميرنجي حتى الآن.

وخضع الشاب التركي لعملية جراحية، ولم يتم تحديد موعد عودته، الذي لن يكون قبل شهر أكتوبر/تشرين أول المقبل.

*أزمة هجومية

يعاني ريال مدريد من أزمة هجومية كبيرة، في ظل عدم وجود بديل مميز لتعويض رحيل كريم بنزيما هذا الصيف، لصفوف اتحاد جدة.

ورغم تعاقد ريال مدريد مع خوسيلو، لكنه ليس البديل الذي يعوض غياب كريم بنزيما في خط هجوم الملكي.

وتعرضت إدارة ريال مدريد برئاسة فلورنتينو بيريز لانتقادات لاذعة، لعدم إبرام صفقة هجومية مميزة لتعويض بنزيما.

وكان الحديث عن إمكانية ضم الفرنسي كيليان مبابي من صفوف باريس سان جيرمان، لكن يبدو أن الأمور لن تتم هذا الصيف.

ومع إصابة فينيسيوس الأخيرة، يزداد الطين بلة بالنسبة لأنشيلوتي، الذي أعلن أن الميركاتو بالنسبة للميرنجي انتهى، ولن يتم إبرام صفقات جديدة.

ولعل هذه الأزمة الهجومية ستورط أنشيلوتي والإدارة أمام الجماهير حال الفشل خلال الموسم الجاري.

