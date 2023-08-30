بفترة قياسية.. الدوري الاسباني يكافئ بيلينغهام بأربع جوائز

وكان ريال مدريد أعلن تعاقده مع بيلينغهام خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، قادما من بروسيا دورتموند الألماني، مقابل 103 ملايين يورو، بجانب 30% متغيرات.

ونجح اللاعب الإنجليزي البالغ من العمر 20 عاما في حجز مكان أساسي في تشكيلة ريال مدريد، وأصبح المحرك الرئيسي في الخط الأمامي، نظرا لقدرته الكبير على التمرير وتوزيع اللعب يمينا ويسارا.



وأعلنت رابطة الدوري الإسباني "الليغا" مساء الأربعاء، فوز بيلينغهام بجائزة أفضل لاعب عن شهر أغسطس/آب الجاري.

جاء ذلك، بعدما تمكن بيلينغهام من تسجيل 4 أهداف وصناعة هدف آخر خلال 3 مباريات خاضها مع ريال مدريد في الليغا حتى الآن.

وحقق ريال مدريد العلامة الكاملة في أول 3 مباريات بالفوز على كل من أتلتيك بلباو وسيلتا فيغو وألميريا، ليتصدر الترتيب بـ9 نقاط.

وتعد هذه هي الجائزة الفردية الرابعة لنجم بروسيا دورتموند السابق مع ريال مدريد، حيث حصد أفضل لاعب في الـ3 مباريات الأولى مع النادي الملكي.

