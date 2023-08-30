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بينهم مطلوبون بقضايا الإرهاب.. الإطاحة بـ4 متهمين في ميسان

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بغداد - ياسين صفوان - وذكرت القيادة في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "تنفيذاً لتوجيهات قائد عمليات ميسان الفريق الركن محمد جاسم الزبيدي بملاحقة المطلوبين للقضاء والقبض عليهم، قوة من الفوج الثاني للّواء المشاة السابع والتسعين / قيادة عمليات ميسان ، القت القبض على مطلوب وفق أحكام المادة (١/٤ أرهاب) وآخر متهم وفق أحكام المادة (٤٠٥ القتل العمد و ٢/٤ إرهاب) من قانون العقوبات، وأثنين اخرين من مطلقي العيارات النارية، فضلاً عن مصادرة عددً من الأسلحة في قضاء المجر الكبير".

واشارات الى انه "تم تسليم المتهمين والمضبوطات الى الجهات المختصة".
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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