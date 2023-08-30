انت الان تتابع خبر مقتل 6 طيارين أوكرانيين في محور باخموت والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ونقلت صحيفة "سترانا" الأوكرانية عن راكيتا قوله: "بالأمس قتل 6 طيارين من لواء طيران الجيش المنفصل 18 الذي يحمل اسم "إيغور سيكورسكي" أثناء قيامهم بمهمة قتالية في محور أرتيوموفسك"، مشيرا إلى أن جميع القتلى يحملون رتبة "ضابط".وكشف القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشيلين عن تفاصيل الأوضاع حول مدينة أرتيوموفسك (باخموت)، مشيرا إلى انخفاض وتائر العمليات القتالية.

وأشار بوشيلين في حديث للصحفيين، إلى أن الوضع على الجناحين حول أرتيوموفسك لا يزال "ساخنا"، وأن القوات الأوكرانية تحاول التقدم بالقرب من كليشييفكا وأندرييفكا.

وانطلق الهجوم الأوكراني المضاد في الـ4 من يونيو الماضي، على عدة محاور جنوبي دونيتسك وزابوروجيا وأرتيوموفسك، حيث كان التركيز الأكبر للهجوم على محور زابوروجيا.