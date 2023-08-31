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انت الان تتابع خبر العراق يحقق تقدماً ملحوظاً بقائمة أكبر اقتصادات العالم في 2023.. هذه مرتبته الجديدة والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وذكر التقرير الذي استند على بيانات الناتج المحلي الإجمالي لكل دولة، ان "الولايات المتحدة حافظت على مكانتها باعتبارها الاقتصاد العالمي الرائد وأغنى دولة، محتفظة بمركزها الأول مع ناتج محلي إجمالي يبلغ 26.85 تريليون دولار أمريكي، تليها الصين في المركز الثاني بإجمالي ناتج محلي 19.37 تريليون دولار أمريكي، ثم اليابان ثالثا بإجمالي 4.41 تريليونات دولار ومن ثم المانيا بالمركز الرابع بإجمالي 4.31 تريليونات دولار، ثم الهند بالمركز الخامس بإجمالي 3.74 تريليونات".
ولفت الى ان "العراق جاء في المرتبة 49 عالمياً والـ 4 عربياً بناتج محلي إجمالي بلغ 267.89 مليار دولار". علماً ان العراق كان بالمرتبة 52 العام الماضي 2022.
وبحسب التقرير، جاءت السعودية بالمركز الأول عربياً و18 عالمياً بإجمالي ناتج محلي بلغ 1.06 تريليون دولار، تلتها الإمارات بإجمالي 498.98 مليار دولار، ومن ثم مصر بإجمالي 387 مليار دولار، ثم جاء العراق رابعاً بالمركز 49 عالمياً، وبعده قطر بناتج 219 مليار دولار، ثم الجزائر 2.6 مليار دولار، والكويت 164 مليار دولار، ثم المغرب 138 مليار دولار، وبعدها عمان 104 مليارات دولار، ثم الأردن 52 مليار دولار، في حين جاءت تونس بالمركز العاشر بناتج محلي بلغ 49 مليار دولار".