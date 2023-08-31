انت الان تتابع خبر التعليم تعلن إطلاق التقديم إلى قناة قبول الطلبة النخبة في الجامعات الحكومية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، أنه "التزاما بالضوابط المعتمدة، فإن الطلبة المشمولين بالتقديم الى هذه القناة هم خريجو الدراسة الإعدادية للسنتين الدراسيتين 2022/2021 و2023/2022 ذوي المعدلات (90%) فما فوق من خريجي الفروع الإحيائي والتطبيقي والأدبي".وأضافت، أن "التقديم يكون الى كليات الإدارة والاقتصاد ضمن أقسام (إدارة الاعمال والاحصاء والإدارة العامة والإدارة الصناعية والمحاسبة والاقتصاد والعلوم المالية والمصرفية) وكليات القانون والتربية، والتربية الأساسية في الجامعات الواقعة ضمن محافظة سكن الطالب".

وأشارت الى، أن "طلبة المحافظات كافة من خريجي الفرعين الإحيائي والتطبيقي يحق لهم التقديم الى تخصص الإدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز بشرط ألا يقل معدلهم عن (92%)".

وبهذا الصدد، بينت دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة أن "التقديم إلى هذه القناة يستمر حتى يوم الأحد الموافق 2023/10/1"، لافتة الى أن "اجراءات التقديم تبدأ من خلال تقديم الطالب لخياراته عبر الاستمارة الإلكترونية في بوابة الدراسات، ومن ثم مراجعة الطالب لاي جامعة حكومية واقعة ضمن محافظة سكنه لإجراء المقابلة والاختبار".