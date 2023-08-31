انت الان تتابع خبر التربية تدمج مراكز "حقك بالتعليم" بالمدارس المسرعة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة كريم السيد، إنَّ قرار الدمج، يأتي كخطوة لتوحيد الأهداف التربوية التي أعدت الوزارة من أجلها هذه الصفوف والمراكز، من أجل استقطاب أكبر عدد ممكن من تاركي الدراسة ولمختلف المراحل الدراسية في البلاد.وتستقطب مدارس التعليم المسرع، تاركي الدراسة بأعمار (12 – 18) سنة، ويحصل خريجوها على شهادة الدراسة الابتدائية.

وأضاف السيد أنَّ وزارته أعدت خطتها السنوية الخاصة بالتعليم المسرع كأحد استعداداتها للعام الدراسي الجديد (2023 ــ 2024)، مبيناً أنَّ قرار الدمج جاء لكون مراكز حقك في التعليم، من أهم المشاريع التربوية التي نفذتها منظمة (ميرسي كور) الدولية وانتهت مراحل تنفيذها خلال الأعوام الدراسية الثلاثة الماضية، بعد أن حققت أهدافها.

وعد مدارس التعليم المسرع، أسلوباً من التعليم عالي المستوى، إذ يحتوي على ثلاثة مستويات، الأول يضم الصف الأول والثاني الابتدائي، فيما يضم المستوى الثاني صفوف الثالث والرابع الابتدائي، أما المستوى الثالث فيضم صفوف الخامس والسادس الابتدائي، بحسب الصحيفة الرسمية.

