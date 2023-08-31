انت الان تتابع خبر البصرة.. العثور على جثة شخص مقتول رمياً بالرصاص والشرطة تلاحق القاتل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المصدر للسومرية نيوز، ان "قوة أمنية عثرت على جثة شخص مقتول رمياً بالرصاص يبلغ من العمر 48 عاما في منطقة الشعيبة التابعة لقضاء الزبير غرب البصرة"، مشيرا الى ان "القوات الامنية تلاحق القاتل بعد التعرف على هويته".وتُسجل السلطات الأمنية، أعداداً متفاوتة شهرياً لضحايا القتل الذين يعثر على جثثهم في الساحات والمناطق المهجورة بعد قتلهم من مجهولين.

ولا تزال هذه الظاهرة تشكل مصدر قلق للعراقيين جراء عدم السيطرة عليها رغم وجود أعداد كبيرة من عناصر الأمن الذين يتجاوز عددهم عتبة المليون و400 ألف موزعين على عدة وزارات وهيئات ومؤسسات أمنية.

وتشير مصادر أمنية، إلى أن "هذه الجرائم أسبابها جرمية أو عدائية، وليست ذات دوافع طائفية أو سياسية، كما كان يحدث في السنوات التي أعقبت الاحتلال الأميركي عام 2003".

