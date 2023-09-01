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الاستخبارات التركية تحيد مسؤولاً في "بي كي كي" شمالي العراق

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بغداد - ياسين صفوان - وقالت وكالة الأناضول، أن عملية التحييد تمت في ريف مدينة السليمانية شمالي العراق"، مشيرة الى ان "بوطان" كان يتخفى طيلة الفترة الماضية باسم "ريزان غونغان" وينشط في محيط مدينة السليمانية.

وسبق للقوات الأمنية التركية أن حيّدت "مراد بوطان" و"روكان بوطان" من أقرباء "ريزان بوطان".


وتصنف تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حزب العمال الكردستاني، الذي له قواعد في شمالي العراق، جماعة إرهابية. وحمل الحزب السلاح في جنوبي شرقي تركيا منذ عام 1984، وقد أسفر الصراع عن مقتل أكثر من 40 ألفا.

وقالت وزارة الدفاع التركية أيضا إنه في إطار "عملية المخلب القفل" التي بدأت في أبريل/نيسان 2022، تم قتل 586 مسلحا حتى الآن.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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