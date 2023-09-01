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مراهق يقتل صديقه للحصول على مشاهدات

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بغداد - ياسين صفوان - هوس الاثارة بمواقع التواصل الاجتماعي وادمان البحث عن الشهرة والمشاهدات دفع مراهقًا لقتل صديقه المقرب، من خلال وضع راسه في قدر من الماء دون الاكتراث لخطورة ما يفعل، الشاب محمد عيسى من اهالي منطقة الرومية بقضاء ابي الخصيب دفع حياته ثمنا لذلك الهوس.

ذوو الشاب الفقيد تحدثوا عن وجود آثار تعذيب وربط بالحبال على جسد ولدهم، مطالبين رئيس الوزراء ووزير الداخلية بالتدخل لكشف الاسباب الحقيقية وراء الجريمة.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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