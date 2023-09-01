انت الان تتابع خبر نينوى..مطالبات بالاسراع في انجاز نفق سنحاريب والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - عامٌ على إطلاقه ولا يزال مشروع نفق سنحاريب قيد التلكؤ غير المبرر، بطءٌ في وتيرة الإنجاز وتوقفها أحياناً السمة الابرز بتنفيذ المشروع، فيما ابدى مواطنون وأصحاب محال تجارية امتعاضهم من تأثير تلكؤ المشروع على انسيابية المرور والحركة التجارية.



بلدية الموصل صرحت بانه هنالك جولة ثانية للعمل في هذا المشروع من بعد مفاتحة وزارة التخطيط لزيادة مبالغ التكلفة المالية