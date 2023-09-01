انت الان تتابع خبر امريكا ترحب بقرار القضاء بالحكم على المتورطين بمقتل المواطن الاميركي ببغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر مكتب المتحدث الرسمي ماثيو ميلر، في بيان: "نرحب بقرار المحكمة العراقية بإدانة وإصدار أحكام على عدد من الأشخاص والحكم عليهم بتهم الإرهاب فيما يتعلق بمقتل المواطن الأمريكي ستيفن ترول".

وأضاف: "من الضروري أن يواجه جميع المسؤولين عن هذا الاغتيال الوحشي المتعمد لـ(ترول) العدالة والمساءلة"، معربا عن أمله أن "يحقق هذا الحكم قدرًا من العدالة، إلى عائلة ترول".



وأصدر القضاء العراقي، أمس الخميس، حكما بالسجن المؤبد بحق ضابط برتبة نقيب في الحرس الثوري الإيراني و4 عراقيين، قتلوا مواطناً أمريكياً في بغداد، في تشرين الثاني 2022.