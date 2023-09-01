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قائمة بالمحافظات العراقية المعطلة للدوام الرسمي لإحياء مراسم الزيارة الأربعينية

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بغداد - ياسين صفوان - محافظة كربلاء، عطلت الدوام الرسمي اعتباراً من يوم الأربعاء الماضي 30 أب/ أغسطس 2023.

محافظة النجف، عطلت الدوام الرسمي اعتباراً من يوم الاحد الماضي 27 أب/ أغسطس 2023، ولغاية يوم الخميس المقبل 9 أيلول 2023 على ان يستأنف الدوام يوم الاحد الموافق 10 أيلول 2023.


محافظة بابل، تعطيل الدوام الرسمي اعتباراً من يوم الاحد 3 أيلول 2023، حتى يوم الخميس 7 أيلول 2023 باستثناء الدوائر الأمنية والخدمية والصحية.

*محافظة البصرة، تعطيل الدوام الرسمي للأيام (الأحد والاثنين والثلاثاء 3/4/5 أيلول 2023) من الأسبوع المقبل.

*محافظة واسط، تعطيل الدوام الرسمي اعتباراً من يوم الأحد 3 أيلول 2023 ولغاية يوم الخميس 7 أيلول 2023.

*محافظة ذي قار، تعطيل الدوام الرسمي ابتداءً من يوم الأحد 3 أيلول وحتى يوم الخميس 7 أيلول، باستثناء المصارف والدوائر الخدمية والصحية، والدوائر التي ترتبط عملها بمراسم الزيارة الأربعينية.

*محافظة المثنى، تعطيل الدوام الرسمي ابتداءً من يوم الأحد الموافق 3 أيلول وحتى يوم الخميس الموافق 7 أيلول 2023، عدا المصارف والدوائر الخدمية التي ترتبط عملها بمراسم الزيارة.

*محافظة الديوانية، تعطيل الدوام الرسمي لأيام الأحد والإثنين والثلاثاء من الأسبوع المقبل عدا الدوائر الخدمية والامنية.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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