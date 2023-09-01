انت الان تتابع خبر " عمليات استباقية" في صحراء الانبار.. صور من الميدان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - خلية الإعلام الأمني

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تنفيذاً لتوجيهات السيد القائد العام للقوات المسلحة المحترم وباشراف قائد القوات البرية، قيادة عمليات الانبار والقطعات الملحقة بها تنفذ عمليات استباقية واسعة ضمن مناطق الرحالية (وادي ثميل ووادي القذف) في صحراء غربي الانبار وبأسناد من قبل القوة الجوية وطيران الجيش ومن عدة محاور وبأشراف القادة الميدانيين شخصياً.

سنوافيكم النتائج لاحقاً

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١ ايلول ٢٠٢٣

