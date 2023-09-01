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" عمليات استباقية" في صحراء الانبار.. صور من الميدان

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بغداد - ياسين صفوان - خلية الإعلام الأمني
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تنفيذاً لتوجيهات السيد القائد العام للقوات المسلحة المحترم وباشراف قائد القوات البرية، قيادة عمليات الانبار والقطعات الملحقة بها تنفذ عمليات استباقية واسعة ضمن مناطق الرحالية (وادي ثميل ووادي القذف) في صحراء غربي الانبار وبأسناد من قبل القوة الجوية وطيران الجيش ومن عدة محاور وبأشراف القادة الميدانيين شخصياً.
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١ ايلول ٢٠٢٣
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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