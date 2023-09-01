انت الان تتابع خبر إسطنبول تصدر قراراً جديداً يخص السكوترات الكهربائية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأشارت صحيفة Rayhaber إلى أن القرار بشأن تحديد سرعة السكوترات الكهربائية في بعض مناطق إسطنبول تم اتخاذه خلال اجتماع لأعضاء مركز تنسيق النقل في المدينة عقد في 31 أغسطس الماضي. واتفق المجتمعون على ضرورة تحديد سرعة السكوترات في مناطق كاديكوي وشيشلي وبشيكتاش وبيوغلو والفاتح، بـ 12.5 كلم/سا، بسبب تواجد أعداد كبيرة من المشاة والسياح.



وتجدر الإشارة إلى أن مركز تنسيق النقل في مدينة إسطنبول كان قد أصدر عام 2020 قرارا بتخفيض السرعة المسموح بها لحركة السكوترات الكهربائية في المدينة من 25 إلى 20 كلم/سا، وذلك بعد وفاة طالبين في أنطاليا في حادث سكوتر كهربائي.

