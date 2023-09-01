انت الان تتابع خبر تحذير من الداخلية يخص الزيارة الأربعينية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان لقسم محاربة الشائعات في الوزارة، ورد لـ الخليج 365، أنه "يحذر مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي من اصحاب النفوس الضعيفة الذين يعملون على تأجيج الرأي من خلال بث ونشر الاقاويل والشائعات في مثل هكذا زيارات"..كما حذر القسم "من انشاء مقاطع فيديوية تخلط الاوراق وتسيء للزائرين الوافدين لتعكير هذه الاجواء الرحمانية المقدسة ونقل صورة مغايرة للعراق والعراقيين".

وأكد البيان، "القاء القبض على عدد من اصحاب المقاطع التي تسيء الى سمعة العراق ومراسيم الزيارة".

ودعا القسم، "للتبليغ عن مثل هكذا حالات عبر الارقام والخطوط الساخنة التابعة لوزارة الداخلية، مؤكداً على ضرورة التوجه الى أقرب مفرزة امنية في حال سماع اي معلومة تثير الشك والهلع بين الزائرين".

