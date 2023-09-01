انت الان تتابع خبر واشنطن: نسعى إلى حلول دبلوماسية في الغابون والنيجر والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - جاء هذا التعليق من جون كيربي، المتحدث باسم الأمن القومي في البيت الأبيض، ردًا على سؤال من أحد الصحفيين حول تبعات الانقلابين اللذين وقعا غرب ووسط أفريقيا هذا العام.

وقال كيربي: "ما زلنا نسعى إلى ما نعتقد أنها حلول دبلوماسية قد تستطيع الصمود هنا؛ لضمان احترام المؤسسات الديمقراطية في البلدين".

