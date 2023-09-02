انت الان تتابع خبر السوداني يضع حجر الأساس لمشروع الربط السككي في منفذ الشلامجة الحدودي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد للسومرية نيوز، ان الأخير "وضع حجر الأساس لمشروع الربط السككي، في منفذ الشلامجة الحدودي بمحافظة البصرة، لنقل المسافرين وزائري العتبات المقدسة، بين جمهورية العراق والجمهورية الإسلامية الإيرانية، بحضور نائب الرئيس الإيراني محمد مخبر.



وفي وقت سابق من اليوم، وصف النائب الاول للرئيس الايراني محمد مخبر، مشروع خط سكة حديد (شلامجة – بصرة) بأنه خطة استراتيجية لإيران والعراق. وأضاف أن هذا المشروع، سيربط السكك الحديدية بين البلدين ومن شأنه أن يكمل طرق النقل الدولية.