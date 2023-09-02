انت الان تتابع خبر كريم العراقي يرحل صباحاً ليلتحق به "صوت الأرض" ياس خضر مساءً.. ماذا تعرف عنهما؟ والان مع التفاصيل

نعت نقابة الفنانين العراقيين الفنان ياس خضر، الذي توفي في العاصمة العراقية بغداد قائلةً: "ببالغ الحزن والأسى تنعى نقابة الفنانين العراقيين رحيل صوت الأرض، الفنان ياس خضر، الذي وافته المنية مساء هذا اليوم في بغداد إثر مرض عضال، سائلين المولى أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم ذويه ومحبيه وزملاءه الصبر والسلوان".وأضافت في بيانها الذي نشرته على حسابها على فيسبوك: الفنان الراحل لحّن له في التسعينيات طالب القرة غولي "البنفسج"، من كلمات الشاعر مظفر النواب، واستمر التعاون مع القرة غولي، وأتت أغنية "مرينا بيكم حمد" للشاعر النواب أيضاً، ثم إعزاز للشاعر المبدع زامل سعيد فتاح، صاحب الوصف الكبير عندما يقول: "إعزاز عدنا ومنهو ينكر رمش عينه ويا هو أقرب من جفن للعين لينه" وكان أداء ياس خضر في هذه الأغنية أداء متميزاً.

وتابعت: "ظلّ ياس ينتقل من ملحن إلى آخر ليكوّن أداء حنجرته فيقدم أغنية "ولو تزعل"، ثم إلى الموسيقي نامق أديب، قليل الإنتاج، ليقدما لحن "تايبين"، التي انتشرت سريعاً لتصبح على كل لسان، ثم يعود بعدها لأحضان القرة غولي الموسيقية، لتكون "جذاب" لحن الموسم، بعدما أدتها المطربة مائدة نزهت، ولم تلقَ تذوقاً جماهيرياً".

كما لفتت إلى أن ياس خضر بدأ حياتَه قاطعَ تذاكر في مستشفى أبو صخير بالنجف، تحول إلى نجم للغناء العراقي وأحد سفرائه المعتمدين في العالم والوطن العربي، حتى بات علامة مضيئة في سماء العراق.

من هو ياس خضر؟

ياس بن خضر بن علي القزويني الحسيني، مطرب عراقي من مواليد مدينة النجف عام 1938، يعتبر أحد أبرز مطربي جيل السبعينيات في العراق.

بدأ ياس خضر مسيرته الفنية عندما التقى لأول مرة بالملحن محمد جواد أموري، وكان هذا اللقاء هو ثمرة إنتاج أغنية "الهدل"، التي تم بثها من خلال إذاعة القوات المسلحة في ذلك الوقت، ونجحت هذه الأغنية نجاحاً كبيراً، لدرجة أنه في ذلك الوقت أطلق عليه "مطرب الهدل"، وأصبح هذا هو الاسم الجديد لياس خضر.

أشهر أغاني ياس خضر

أغنية "الهدل"

أغنية "أبو زركة"

أغنية "المكير"

أغنية "مجروحين"

أغنية "حن وأنا أحن"

أغنية "إعزاز"

أغنية "لا يا ولدي"

أغنية "مرينا بيكم حمد"

أغنية "تايبين"

أغنية "البنفسج"

أغنية "أه يا ليل"

أغنية "شي يصير"

أغنية "على مودك"

أغنية "أنا دليت نار الحب"

أغنية "أجمل يوم"

أغنية "يا حسافة"

أغنية "وداعاً يا حزن"

أغنية "على شط الفرات"

أغنية "مسافرين"

هذا وستنطلق مراسم تشييع جثمان الراحل ياس خضر من مبنى نقابة الفنانين العراقيين، السبت 2 سبتمبر/أيلول، الساعة 12 ظهراً.

*وفاة كريم العراقي

كان صباح الجمعة 1 سبتمبر/أيلول 2023، قد توفي الشاعر صاحب قصيدة: "لا تشكُ للناس جرحاً أنت صاحبه"، وقصيدة "الشمس شمسي والعراق عراقي"، الشاعر العراقي الكبير كريم عودة، المعروف في الوطن العربي باسم "كريم العراقي".

الخبر المحزن أعلنه مستشار رئيس الوزراء العراقي للشؤون الثقافية عارف الساعدي، الذي أكد أنّ كريم العراقي توفي فجر اليوم في أحد مستشفيات إمارة أبوظبي الإماراتية، عن عمر ناهز 68 عاماً.

وكان العراقي يصارع الموت منذ نحو 3 أعوام، منذ أنّ أُعلن عن إصابته بمرض سرطان الأمعاء والبروستاتا، وخضع إلى أكثر من عملية جراحية، كما أنه كان يتلقى بين الحين والآخر جرعات من العلاج الكيماوي، وفقاً لما أكدته صحيفة النهار اللبنانية.