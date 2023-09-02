انت الان تتابع خبر السوداني يضع حجر الأساس لمحطة معالجة المياه في قضاء الزبير والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "السوداني، وضع حجر الأساس لمشروع معالجة المياه الثقيلة في قضاء الزبير بمحافظة البصرة، التي وصلها صباح اليوم".

وأضاف، ان "سعة المحطّة في المعالجة تبلغ 140 ألف متر مكعب/ يوم، في مرحلة المشروع الأولى، إضافة إلى إنشاء محطّة معالجة ثلاثية بطاقة إنتاجية تبلغ 4000 متر مكعب/ يوم، من المياه المعالَجة، تُستعمل لأغراض الري".



وأشار الى انه "ستكون للمشروع آثار بيئية إيجابية مباشرة، فضلاً عن توفير المياه لمساحات التشجير وسط المناطق السكنية".