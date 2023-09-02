انت الان تتابع خبر السوداني يصدر توجيهاً يخص أحداث كركوك الأخيرة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الناطق باسم القائد العام، اللواء يحيى رسول عبدالله، في بيان ورد لـ الخليج 365، إن السوداني "وجه القطعات الأمنية في محافظة كركوك بأخذ دورها في بسط الأمن وفرض سلطة القانون باتجاه مثيري الشغب في المحافظة"، مشدداً على أن تكون هذه القطعات "حازمة في إلقاء القبض على كل من تسول له نفسه العبث بأمن كركوك ومن أي جهة كان، وعدم السماح بحمل السلاح مطلقاً باستثناء الأجهزة الأمنية".ووجه القائد العام للقوات المسلحة، وفق البيان، "بفرض حظر التجوال في كركوك والشروع بعمليات أمنية واسعة في المناطق التي شهدت أعمال شغب لغرض تفتيشها بالشكل الدقيق"، داعياً جميع الجهات السياسية والفعاليات الاجتماعية والشعبية، إلى "أخذ دورها في درء الفتنة والحفاظ على الأمن والاستقرار والنظام في محافظة كركوك".

وفي وقت سابق من اليوم، قررت قيادة شرطة محافظة كركوك، فرض حظر تجوال في المحافظة؛ على خلفية توترات حصلت بين القوات الأمنية والمتظاهرين هناك.