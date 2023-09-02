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السيتي يواصل عروضه المذهلة في البريميرليج وهالاند يحطم رقماً جديداً

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-466544-638292690642377613.jpg

2023-09-02 | 18:30

السيتي يواصل عروضه المذهلة في البريميرليج وهالاند يحطم رقماً جديداً

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واصل مانشستر سيتي عروضه القوية في الموسم الجديد للبريميرليج، بالتغلب على ضيفه فولهام (5-1) مساء اليوم السبت على ملعب الاتحاد، ضمن مباريات الجولة الرابعة من الممتاز.
وسجل خماسية أصحاب الأرض: جوليان ألفاريز (31) وناثان آكي (45) وإيرلينج هالاند (58 - 70 - 90)، بينما أحرز هدف فولهام الوحيد: تيم ريم (33).

وارتقى السيتي بذلك لصدارة الترتيب بالعلامة الكاملة (12 نقطة)، بينما تجمد رصيد فولهام عند 4 نقاط في المركز الـ14.


وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فقد رفع هالاند رصيده من المساهمات في البريميرليج إلى 50 هدفا: سجل 41 وقدم 9 تمريرات حاسمة، وذلك في 39 مباراة فقط.

وحطم هالاند الرقم القياسي المسجل باسم أندي كول (43 مباراة)، ليصبح أسرع لاعب يصل إلى 50 مساهمة في المسابقة.

وحصل هالاند على جائزة هداف البريميرليج، في الموسم الماضي، برصيد 36 هدفا، ليصبح أكثر من سجل خلال موسم واحد في تاريخ البريميرليج.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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