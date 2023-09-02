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ريال مدريد يحقق انتصاراً مثيراً على خيتافي في الليجا

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-466545-638292693920959055.jpg

2023-09-02 | 18:35

ريال مدريد يحقق انتصاراً مثيراً على خيتافي في الليجا

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حقق ريال مدريد فوزاً مثيراً على فريق خيتافي، بهدفين لهدف، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الليجا، في معقل الميرنجي "سانتياجو برنابيو".
وسجل لريال مدريد خوسيلو في الدقيقة 47، وبيلينجهام في الدقيقة (90+5) بينما سجل بورخا مايورال لخيتافي في الدقيقة 11.

وبهذا الانتصار يرفع ريال مدريد رصيده إلى 12 نقطة في صدارة جدول ترتيب الليجا، ويتجمد رصيد خيتافي عند 4 نقاط في المركز الثالث عشر.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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