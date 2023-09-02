انت الان تتابع خبر ريال مدريد يحقق انتصاراً مثيراً على خيتافي في الليجا والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-466545-638292693920959055.jpg
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
2023-09-02 | 18:35
1,224 مشاهدة
حقق ريال مدريد فوزاً مثيراً على فريق خيتافي، بهدفين لهدف، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الليجا، في معقل الميرنجي "سانتياجو برنابيو".
وسجل لريال مدريد خوسيلو في الدقيقة 47، وبيلينجهام في الدقيقة (90+5) بينما سجل بورخا مايورال لخيتافي في الدقيقة 11.
وبهذا الانتصار يرفع ريال مدريد رصيده إلى 12 نقطة في صدارة جدول ترتيب الليجا، ويتجمد رصيد خيتافي عند 4 نقاط في المركز الثالث عشر.
وبهذا الانتصار يرفع ريال مدريد رصيده إلى 12 نقطة في صدارة جدول ترتيب الليجا، ويتجمد رصيد خيتافي عند 4 نقاط في المركز الثالث عشر.
>> انضم الى السومرية على فايبر ليصلك كل جديد، أنقر هنا