انت الان تتابع خبر إيران تكشف تفاصيل تخص صواريخها وتتحدث عن F-35 الأمريكية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وفي التفاصيل، قال العميد صمد آقامحمدي: "تمكننا من تطوير أنظمة ليزر للدفاع الجوي الإيراني.. وإيران قادرة على اعتراض واستهداف طائرات F-35".

وأضاف آقامحمدي: "خلال الأشهر المقبلة سنبث أخبارا جيدة حول الصواريخ، لا سيما تلك التي تحلق على ارتفاعات منخفضة ومتوسطة".



وشدد آقامحمدي على أن "إيران هي واحدة من أكثر الدول كفاءة في تحديد واعتراض الطائرات الصغيرة"، مشيرا إلى أن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية من الدول الرائدة في مجال استخدام الطائرات بدون طيار ومواجهتها".

وأوضح قائلا: "نستخدم أنظمة محلية الصنع لاستهداف الطائرات المسيرة".

وأفاد آقامحمدي بأن "البلاد تمكنت من إحراز تقدم إيجابي في مجال الليزر لا سيما التشويش والخداع الإلكتروني"، مردفا: "في مجال الحرب الإلكترونية والتعامل مع كافة أنواع وأساليب التشويش الإلكتروني، تعتبر إيران من الدول المتقدمة.. لقد قمنا بتطوير مجموعة متنوعة من أنظمة التشويش ومكافحة التشويش لأننا نعتقد أن مستقبل الحرب سيتجه نحو الحرب الإلكترونية والعمليات السيبرانية".