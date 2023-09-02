انت الان تتابع خبر نائب تركماني سابق يوضح طبيعة الاحداث الأخيرة في كركوك والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال جعفر خلال حديثه في نشرة اخبار فضائية السومرية، إن "أكثر من أسبوع ونحن نعارض عودة الحزب الديمقراطي الى هذا المقر في كركوك كونه لا يمتلك في المحافظة أي شيء"، مشيرا الى ان "هذا الامر ليس بجديد على الساحة العراقية ومنذ حكومة رئيسي الوزراء السابقين عادل عبد المهدي ومصطفى الكاظمي عارضنا عودة حكمهم الى المحافظة".وأضاف، "عبرنا عن معارضتنا من خلال الخروج بتظاهرات ونصب خيم معارضة سلمية ولا توجد مخالفة من قبلنا لكن ما حصل هو هجوم على المخيمات والسيارات واستخدام السلاح الحي من قبل قوات بيشمركة الحزب الديمقراطي الكردستاني، ما تسبب بسقوط شهداء وجرحى وخسائر مادية اخرى".

وحمل جعفر، "قوات البيشمركة مسؤولية ما حصل من فتنة وتفرقة وتصعيد على اعتبار ان أكثر المتظاهرين ينتمون الى الاتحاد الوطني"، موضحا ان "من قام بالتعدي اليوم أهان وهاجم القوات الأمنية والحشد الشعبي والشرطة الاتحادية".

واكد، ان "الحل الوحيد هو انسحاب الحزب الديمقراطي من هذا المقر"، مشيرالى "تنبيه الحكومة في الأيام الأولى من توقيع الاتفاقية على تسليم المقر بان هذا القرار سوف يفتعل فتنة لكن الحكومة لم تصغي".

واختتم قوله بأنه "من الاولى ان تبقى قوات الاتحاد الوطني في هذا المقر وإعطاء الحزب الديمقراطي مقرا اخر".