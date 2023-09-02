السوداني يفتتح منفذ سفوان في البصرة بعد إعادة تأهيله

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بغداد - ياسين صفوان - رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني يفتتح منفذ سفوان الحدودي في البصرة بعد إعادة تأهيله••••••••••

افتتح رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم السبت، منفذ سفوان الحدودي مع دولة الكويت، وذلك بعد إعادة تأهيله، وفق مخططات مدروسة.



وتجول سيادته في أروقة المبنى، واطلع على آلية العمل والخدمات المقدمة للمسافرين، كما التقى، في المنفذ، عدداً من الوافدين من دول الخليج العربية، ووجّه بتقديم التسهيلات اللازمة لدخول الأشقاء إلى العراق.

ويمتدّ المنفذ على مساحة تبلغ حوالي (291) دونماً، ويراعي تصميمُه الجديد زيادة القدرة الاستيعابية لمرور الشاحنات والمسافرين لتصل إلى حوالي (1000) شاحنة وعجلة يومياً، وباستخدام أحدث التقنيات في مجال إنجاز المعاملات الكمركية، وتخليص البضـائع إلكترونياً، مما سيعمل على زيادة العوائد الكمركية ويخفف من الازدحام ويعزز الانتعاش الاقتصادي والتجاري بشكل فاعل، فضلاً عن تنشيط الحركة السياحية بين العراق ودول الخليج العربية.

بعد ذلك تنقّل السيد رئيس مجلس الوزراء بين عدد من المواكب الحسينية قرب المنفذ، والتقى بالقائمين عليها وبعدد من المواطنين، وأشاد بكرمهم وهم يستقبلون ضيوف العراق من الزائرين القاصدين مدينة كربلاء المقدسة، للمشاركة في مراسم أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام).

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المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء

2- أيلول- 2023