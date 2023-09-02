انت الان تتابع خبر الاتحاد الوطني يدعو السوداني للتدخل مباشرة بقضية كركوك والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للاتحاد ورد لـ الخليج 365، ان " الاوضاع المزرية في كركوك طالت بسبب الصراع حول المقرات الحزبية والاطراف السياسية داخل كركوك لتصل الى التصادم واستشهاد وجرح المواطنين وهم ضحايا اللامبالاة السياسية والوطنية".وأضاف، "نحن على خط التواصل مع الحكومة العراقية منذ ثلاثة ايام كي تقوم بمهامها الوطنية والحكومية حتى لا تصل القلاقل الى التصادم واراقة دماء المواطنين الكرد وبقية المكونات".وأشار الى انه "كان بالإمكان وعبر التفاهم بين الاحزاب في كركوك الحؤول دون تصعيد مسألة المقرات لتصبح مشكلة كبيرة في المدينة".

وتابع، "حان الوقت لدولة رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة العراقية ان يتدخل مباشرة ويقوم باستئصال المشكلة من جذورها بالتنسيق مع الحكومة المحلية وقوات الجيش والحشد في المدينة".

واكد، ان "جماهيرنا يلتزمون ضبط النفس من اجل المصلحة العامة وحماية السلم ونتطلع من الحكومة الاتحادية وبقية الاطراف في كركوك القيام بمسؤولياتهم".

