انت الان تتابع خبر السوداني يوجه بتشكيل لجنة تحقيقية تخص أحداث كركوك والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، في بيان، إن السوداني "يوجه بتشكيل لجنة تحقيقية لمعرفة ملابسات وفاة احد المواطنين وسقوط عدد من الجرحى على خلفية ألاحداث، التي وقعت اليوم السبت، في محافظة كركوك".



وأضاف أن السوداني "أكد على محاسبة المقصرين الذين تثبت إدانتهم في هذه الأحداث وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم العادل".

وشهدت المحافظة في وقت سابق من اليوم، توتراً أمنياً واحتكاكاً بين مجموعة متظاهرين والقوات الأمنية، دفع قيادة الشرطة الى فرض حظر للتجوال.