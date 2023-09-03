اخبار العالم / اخبار العراق

"العزم" يدعو جميع أطراف كركوك الى الحوار وضبط النفس

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

انت الان تتابع خبر "العزم" يدعو جميع أطراف كركوك الى الحوار وضبط النفس والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - دعا تحالف العزم، جميع الاطراف في محافظة كركوك الى تغليب المصلحة الوطنية العليا واعتماد لغة الحوار وضبط النفس.

وقال التحالف في بيان، "نتابع بقلقل بالغ مجريات الأحداث في محافظة كركوك والتصعيد الذي يهدد السلم المجتمعي في المحافظة".

 

وأضاف "دعوتنا مخلصة لجميع الاطراف لتغليب المصلحة الوطنية العليا واعتماد لغة الحوار وضبط النفس للوصول الى حلول مرضية للجميع".

 

وشهدت كركوك في وقت سابق من يوم السبت، توتراً أمنياً واحتكاكاً بين مجموعة متظاهرين والقوات الأمنية، دفع قيادة الشرطة الى فرض حظر للتجوال.

 

 

ExtImage-9668017-836967808.jpg
الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

Advertisements

قد تقرأ أيضا