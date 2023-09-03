انت الان تتابع خبر العراق يعلن حصيلة "مفاجأة" لحالات الولادة خلال زيارة الأربعين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الحسناوي في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "المستشفيات والمراكز الصحية التخصصية والاولية والمفارز الطبية الثابتة والمتنقلة والطبابة العسكرية وطبابة الحشد والهلال الاحمر والفرق الصحية التطوعية تواصل على مدار الساعة تقديم الخدمات الصحية للزائرين في كربلاء المقدسة والطرق التي يسلكها الزائرين.وأضاف ان "الاحصائيات الخاصة بالخدمات الصحية ضمن خطة الاسناد الصحي لزيارة الاربعين بلغت كالآتي:

- تقديم الخدمات الصحية لنحو (4،753،238) زائرا.

- عدد فحوصات الاشعة (10،133).

- عدد فحوصات الرنين والمفراس (1570).

- عدد فحوصات السونار (2،187)

- عدد الفحوصات المختبرية (43،648).

- عدد العمليات الجراحية (795).

- عدد الولادات (616).

- عدد الحالات الطارئة التي نقلت بالاسعافات (3،220).

- عدد قناني الدم التي جمعت خلال حملات التبرع بالدم (3،908).