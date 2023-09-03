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رونالدو يصل إلى الهدف 850 في مسيرته (فيديو)

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-466568-638293186828567864.png

2023-09-03 | 08:16

رونالدو يصل إلى الهدف 850 في مسيرته (فيديو)

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الخليج 365 – رياضة

وصل البرتغالي إلى حاجز الـ 850 هدفًا في مسيرته، بعد أن سجّل هدفًا في فوز النصر خارج قواعده (5-1) على الحزم، أمس السبت 2 سبتمبر/ أيلول، لحساب مباريات الأسبوع الخامس من الدوري السعودي (2023-2024).

 

وبات النصر بقيادة مدربه البرتغالي لويس كاسترو في المركز السادس بواقع 9 نقاط، من 3 انتصارات وخسارتين.

في حين نصّب رونالدو (38 عامًا) نفسه أحد نجوم الدوري السعودي للمحترفين بالموسم الحالي، بعد أن تصدّر لائحة هدّافي المسابقة بواقع 6 أهداف، وتصدّر أيضًا لائحة الممررين الحاسمين بـ4 تمريرات حاسمة.

ويلعب رونالدو الموسم الثاني تواليًا مع النصر، بعد أن وفد إليه منتصف الموسم الماضي (2022-2023) من مانشستر يونايتد.

رونالدو كان قد حصد جائزة لاعب شهر أغسطس/ آب في الدوري السعودي، بعد أن حصل على نسبة 40.8% في التصويت، مُتفوقًا على البرازيلي مالكوم محترف نادي الهلال، والجزائري رياض محرز نجم الأهلي، والبرازيلي إيغور كورنادو صانع ألعاب الاتحاد.

وفي أولى مباريات النصر بشهر سبتمبر، سجّل رونالدو هدفًا وقدّم تمريرتين حاسمتين في الفوز على الحزم (5-1).

بهدفه أمام الحزم، وصل رونالدو إلى 850 هدفًا في مسيرته الاحترافية التي شملت أندية لشبونة البرتغالي ومانشستر يونايتد الإنجليزي وريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي وأخيرًا النصر السعودي، فضلًا عن منتخب البرتغال.


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