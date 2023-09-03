انت الان تتابع خبر أمريكية تدخل موسوعة غينيس بأطول تسريحة شعر والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ومر الآن 33 عاماً منذ أن قامت السيدة مانيس البالغة من العمر 58 عاماً من نوكسفيل بولاية تينيسي بقص الجزء الخلفي من خصلات شعرها. ويعني ذلك الآن أنها حصلت على مكانها في موسوعة غينيس للأرقام القياسية لعام 2024 لامتلاكها أطول قصة موليت لامرأة في العالم.وتقول تامي إنها بدأت في إطالة شعرها لأول مرة في الثمانينات. وفي تشرين الثاني 1989، قصت شعرها وندمت على ذلك على الفور. لذلك، في التاسع من شباط عام 1990، وهو اليوم الذي تعتبره عيد ميلاد قصة شعرها، قررت تامي أنها ستتركه ينمو.

وعلى مدى ثلاثة عقود، شكك الأصدقاء والعائلة في حب تامي لقصة شعرها. ومعظم الناس لا يدركون طوله المذهل في البداية، ولن يلاحظوا خصلات شعرها الطويلة إلا بعد أن تستدير. لكنها تقول إنه أصبح شيئاً يتذكرها الكثير من الناس من أجله.

وتشرح تامي: "لقد احتفظت بتصفيفة شعري طوال تلك السنوات. واستمر شعري ينمو وهو الآن أطول موليت في العالم".

