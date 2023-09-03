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نانسي عجرم تحتفل بعيد زواجها الـ 15 (صورة)

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بغداد - ياسين صفوان - وفي التفاصيل، نشرت الفنانة نانسي عجرم صورة رومانسية تجمعها بزوجها فادي عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها الرسمي عبر تطبيق انستغرام وأرفقتها برسالة، قالت فيها: "15 عامًا من الحب وما زلنا نمشي جنبًا إلى جنب".

الجدير بالذكر، أن الفنانة اللبنانية نانسي عجرم تزوجت في عام 2008 من طبيب الأسنان فادي الهاشم، ولها منه ثلاثة أطفال هم "ميلا وإيلا وليا".
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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