انت الان تتابع خبر طقس العراق حتى الخميس.. ارتفاع جديد بدرجات الحرارة وتصاعد للغبار والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "طقس يوم غد الاثنين سيكون صحواً، أما درجات الحرارة فسترتفع قليلاً عن اليوم السابق في المنطقة الوسطى، بينما ستكون مقاربة لليوم السابق في المنطقتين الشمالية والجنوبية من البلاد".وأضاف البيان، أن "طقس يوم الثلاثاء سيكون صحواً، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً عن اليوم السابق في عموم البلاد".

ولفت الى، أن "طقس يوم الأربعاء سيكون صحواً، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في المنطقة الوسطى، وترتفع قليلاً عن اليوم السابق في المنطقتين الشمالية والجنوبية من البلاد".

وأشار البيان الى، أن "طقس يوم الخميس المقبل سيكون صحواً، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة (20-30) كم/س مسببة تصاعد الغبار في بعض الأماكن، أما درجات الحرارة فستنخفض بضع درجات عن اليوم السابق في الأقسام الوسطى والشمالية، في حين ستكون مقاربة لليوم السابق في القسم الجنوبي من البلاد".

