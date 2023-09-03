انت الان تتابع خبر إحصائية رسمية.. نقل قرابة 6 آلاف حالة طارئة بعجلات الاسعاف من زوار الأربعين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الوزير في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "عدد الحالات التي نقلت عبر عجلات الاسعاف والمراجعين للمفارز الطبية منذ انطلاق خطة الاسناد ولغاية الان جاءت كالتالي:

* عدد الحالات الطارئة التي نقلت عبر عجلات الاسعاف (5،847) حالة مقسمة بواقع:



- عدد الحالات الطارئة من العراقيينَ (4،646) حالة- عدد الحالات الطارئة من الزائرين العرب (88) حالة- عدد الحالات الطارئة من الزائرين الاجانب (1،113) حالة

* عدد الزائرين الذين تلقوا الخدمات الصحية من العيادات المتنقلة والمفارز الطبية (582،252) زائرا مقسمة بواقع:

- عدد الحالات المعالجة موقعيا من قبل المسعفين (2،409) حالة

عدد الذين تلقوا الخدمات الصحية ن العيادات المتنلقة (8،434) حالة

- عدد الذين تلقوا الخدمات الصحية من المفارز الطبية (571،409) حالة

* عدد الاسعافات المرابطة (731) عجلة اسعاف

* عدد العيادات الطبية المتنقلة (28) عيادة طبية

* عدد المفارز الطبية المنتشرة على الطرق التي يسلكها الزائرين (431) مفرزة طبية

