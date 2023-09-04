انت الان تتابع خبر الغابون.. الرئيس المؤقت يدعو لوضع دستور جديد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وتعهد أوليغمي بعد أدائه اليمين أمام قضاة المحكمة الدستورية رئيسا لفترة انتقالية في البلاد "بانتخابات حرة وشفافة" في الغابون.

وأعلنت مجموعة تضم أكثر من 10 ضباط في الغابون صباح يوم الأربعاء الماضي في بيان عبر محطة "غابون 24" التلفزيونية إلغاء نتائج الانتخابات وحل كل مؤسسات الجمهورية بعد إعلان الهيئة الوطنية المكلفة بالانتخابات في الغابون عن إعادة انتخاب علي بونغو الذي يحكم البلاد منذ 14 عاما، رئيسا لولاية ثالثة بحصوله على نسبة 64,27 % من الأصوات في الانتخابات الأخيرة.

