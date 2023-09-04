انت الان تتابع خبر كندا تؤكد دعم العراق في مواجهة الآثار الناجمة عن التغييرات المناخية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مكتب السوداني في بيان ورد لـ الخليج 365، إن الأخير "استقبل اليوم السفير الكندي غريغوري غاليغان، بمناسبة انتهاء مهامّ عمله في العراق، معرباً عن شكره للسفير لما قدمه من جهد طوال مدة عمله في العراق، مؤكداً أهمية العلاقات الثنائية بين العراق وكندا في جميع المجالات، التي أثمرت عن تعاون بناء وحيوي بين البلدين".



من جانبه، أكد غاليغان "حرص بلاده على دعم جهود العراق والتعاون معه في مواجهة الآثار والتحديات الناجمة عن التغييرات المناخية، من خلال مساعدة العراق على الاستثمار الأمثل للموارد المائية، بالإضافة إلى الاستمرار في خطط التدريب والمشورة للقوات الأمنية التي تُقدمها كندا، ضمن فريق التحالف الدولي العامل في العراق لمكافحة الإرهاب".

