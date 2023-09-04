انت الان تتابع خبر طهران تحتجز مواطنا سويديا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت وزارة الخارجية السويدية: "احتُجز مواطن سويدي، وهو رجل في الثلاثينات، في إيران في نيسان 2022"، حيث "تعمل وزارة الشؤون الخارجية وسفارة السويد في طهران بشكل مكثف على القضية وتتواصلان بشكل وثيق مع الاتحاد الأوروبي".كما أكد متحدث باسم المفوضية الأوروبية، اليوم الإثنين، أن "مواطنًا سويديًّا محتجز في إيران، لكنه أحجم عن الخوض في مزيد من التفاصيل".

وأفادت صحيفة نيويورك تايمز في وقت سابق من اليوم، أن "مواطنًا سويديًّا محتجز في إيران منذ أكثر من 500 يوم، وأنه يعمل لصالح الهيئة الدبلوماسية التابعة للاتحاد الأوروبي، ولم تكشف السويد أو الاتحاد الأوروبي هوية الرجل".

وقالت وزارة الخارجية السويدية "في تقديرنا، إن ناقشت الوزارة تحركاتها علنًا، فسيعقّد ذلك التعامل مع القضية. وفي ضوء هذا، لا نرى داعيًا لتأكيد أي أسماء".

