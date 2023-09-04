اخبار العالم / اخبار العراق

تركيا.. سقوط خزان وقود خاص بمقاتله "F-4" في موقف سيارات (فيديو)

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر تركيا.. سقوط خزان وقود خاص بمقاتله "F-4" في موقف سيارات (فيديو) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت وزارة الدفاع التركية أن "التحقيق مستمر للوقوف على ملابسات الحادث، فيما هبطت الطائرة المعنية بسلام في إسكي شهير".

وقالت الوزارة في بيان لها: "سقط جزء من الطائرة المقاتلة من طراز F-4 التابعة لقيادة قواتنا الجوية في ساحة انتظار مفتوحة تابعة لشركة TPAO لسبب غير معروف في أثناء تحليقها في سماء أنقرة".

وأضاف: "هبطت الطائرة بسلام في ساحة مدينة إسكي شهير. ولم تسجل أي إصابات بسبب الحادث. وتم فتح تحقيق فني تفصيلي".

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا